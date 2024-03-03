النفط يرتفع 2 بالمئة ويحقق مكاسب أسبوعية قبيل قرار أوبك بلس

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط 2 بالمئة يوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، مع ترقب المتداولين قرار أوبك بلس بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما يترقبون أيضا بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية وصينية جديدة. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولارا، أو 2 بالمئة، إلى 83.55 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.71 دولارا، أو 2.19 بالمئة، إلى 79.97 دولارا للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت حوالي 2.4 بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4.5 بالمئة. وقالت المصادر إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك بلس في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن الدول الاعضاء عن قراراتها. وفي الوقت نفسه، أدى التوتر الجيوسياسي في البحر الأحمر أيضًا إلى ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، حيث قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية يوم الخميس إن الجماعة ستقدم على "مفاجآت" عسكرية في المنطقة. وأطلق الحوثيون عدداً من الطائرات بدون طيار وصواريخ ضد السفن التجارية الدولية منذ منتصف نوفمبر، تضامناً مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة. فيما قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع عدد منصات النفط، وهو مؤشر مبكر لحجم الإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 506 منصات الأسبوع الماضي.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ثابتة مع تراجع المخزونات الوفيرة
استقر سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات تقريبًا، جراء المخزونات المرتفعة، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد جذب بعض الطلب الفوري. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أبريل 2021. ومن المتوقع أن تنمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1 بالمئة إلى 77.11 مليون طن هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي لعام 2021، الذي بلغ 78.93 مليون طن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لموانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز بعض المكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انقطاع الإنتاج غير المخطط له في حقل للغاز في النرويج، إلا أن المخزونات في المنطقة لا تزال وفيرة. وشهد شهر فبراير درجات حرارة معتدلة نسبيا في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع مخزونات الغاز مقارنة بعام 2023. وقال محللون إنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فصل الصيف إذا لم يشهد أي انقطاع كبير في الإمدادات. في الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بسبب وفرة المخزون وانخفاض الطلب على التدفئة، لكن الأسعار سجلت أفضل أسبوع لها منذ أكثر من شهر، حيث من المرجح أن هناك خفض للإنتاج قيد التنفيذ حاليًا. ورغم تراجع الأسعار يوم الجمعة، الا أنها سجلت ارتفعًا بنحو 14.5 بالمئة على المستوى الأسبوعي.
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