شهباز شريف يقترب من تولي رئاسة وزراء باكستان

من المقرر أن يتولى شهباز شريف منصب رئيس وزراء باكستان الجديد اليوم الأحد، في ظل الغموض السياسي والتحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة.



ومن المقرر أن يصوت برلمان باكستان على رئيس الوزراء الجديد، بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير الماضي.

ويترأس شهباز شريف الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

ويعد شهباز المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية، من بينها حزب الشعب الباكستاني، الذي ينتمي له الرئيس السابق آصف على زارداري.

ويشار إلى أنه لم يحصل أي حزب سياسي على الـ134 مقعدا من أجل تشكيل حكومة بمفرده.

وقد أثبت التحالف بالفعل تفوقه العددي خلال انتخابات رئيس مجلس النواب، حيث حصل على 199 صوتا.

ويحتاج المرشح 169 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 336 مقعدا لكي يتم انتخابه رئيسا للوزراء. ومن المقرر إجراء التصويت الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وقد رشح حزب حركة الانصاف الباكستانية، التي يترأسها عمران خان، عمر أيوب خان.

ويذكر أنه خلال عام 2022، حل شهباز شريف محل عمران خان، وترأس الحكومة الباكستانية لنحو 16 شهرا.

وقد تعهد شريف بأن تعمل حكومته على تحسين الوضع الاقتصادي وعدم السعي للثأر من خصومه.





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