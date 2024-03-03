فرستابن من عالم آخر بعد بداية مذهلة للموسم الجديد لفورمولا 1

ربما لم يكن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول يتمنى بداية أفضل لسعيه للقبه الرابع على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك بعد تلقيه إشادة من منافسيه بسبب أدائه المهيمن خلال السباق الافتتاحي للموسم في جائزة البحرين الكبرى أمس السبت لدرجة أن البعض اعتبره سائقا "من عالم آخر".

وأنهى السائق الهولندي السباق في المركز الأول بفارق 22.4 ثانية عن زميله سيرجيو بيريز بسيارة رد بول أيضا "آر.بي 20".

وانطلق فرستابن من المركز الأول وحافظ على تفوقه على منافسيه في جميع لفات السباق كما سجل أسرع لفه في السباق ليحصد على نقطة إضافية.

وقال فرستابن "شيء مذهل، أعتقد أن الأمور سارت اليوم (أمس) بشكل أفضل مما كان متوقعا... كان ممتعا للغاية، وشعرت بأنني على ما يرام في السيارة. من المميز أن أمر بأيام كهذه، إذ يبدو كل شيء مثاليا وأشعر بانسجام وتناغم مع السيارة".

وشهدت التجارب التأهيلية يوم الجمعة منافسة قوية كما فاز ثلاثة سائقين مختلفين في التجارب الحرة الثلاث ولم يكن من بينهم سائق في رد بول، الأمر الذي كان يشير إلى منافسة أكثر صعوبة في سباق السبت.

لكن الآمال في تقارب الفرص سرعان ما تلاشت مع فوز فرستابن بالسباق عبر هيمنة واضحة في أول سباقات الموسم بين 24 سباقا ضمن بطولة العالم، وهو رقم قياسي، بل وزاد الشعور بالاستسلام والتشاؤم لدى المنافسين.

وكان فرستابن (26 عاما) قد فاز بشكل مشابه بنسخة العام الماضي من سباق البحرين بعد أن انطلق من المركز الأول.

لكن ذلك الفوز لم يتحقق بنفس الهيمنة التي فرضها أمس، إذ تفوق حينها أمام أقرب منافسيه بنصف الفارق الذي تفوق به يوم السبت، كما أنه لم يحقق أفضل زمن للفة.

لكن فوزه بسباق الموسم الماضي جاء في بداية انتصاره في 19 من إجمالي 22 سباقا في عام 2023.

ومع صعوبة اللحاق برد بول على الأقل بعد الهيمنة التي أظهرها فرستابن في السباق الافتتاحي في 2024، هناك احتمالات أنه يمكن أن يتحسن أكثر.

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