الحرب على غزة في يومها 149... شهداء وإصابات وقصف مربعات سكنية بأنحاء القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأحد، يومها الـ 149، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء.



ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا، ودير البلح وخانيونس، والمناطق الشرقية لمدينة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٩٢ شهيد و ١٥٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية،

لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30 ألفا و320 شهيدا، والمصابين إلى 71 ألفا و533 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في غزة.





يأتي ذلك، وسط معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق خاصة غربي مدينة غزة وشمالي القطاع، وفي خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة.





وعلى وقع الغارات والقصف، كان من المفترض أن يتوجه وفدان من حماس وإسرائيل إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار.



