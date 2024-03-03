واشنطن تعلن موافقة إسرائيل مبدئيا على هدنة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنّ إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها ضدّ حماس في قطاع غزّة، فيما يُتوقّع وصول ممثّلين للحركة الفلسطينية إلى القاهرة لإجراء محادثات في شأن المقترح.

ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 آذار/مارس، للتوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزة المهدّد بمجاعة.

وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي للصحافة طالبا عدم كشف اسمه، إنّ "الإسرائيليّين قبلوا مبدئيا عناصر الاتّفاق. والكُرة الآن في ملعب حماس".

ولم تؤكّد إسرائيل بعد قبولها خطة التهدئة.

وفي الأثناء، قال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس، إن وفدا من الحركة توجه من قطر إلى مصر.

وأضاف "سيُسلّم الوفد ردّ الحركة الرسمي" على المقترح المتمخّض عن محادثات الوسطاء مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس نهاية الشهر الماضي.

وبدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر "رفيع" أنّ محادثات التوصل إلى الهدنة في غزّة "تُستأنف غدا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف".