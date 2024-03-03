روسيا: نأسف لأن مجلس الأمن فشل مرة أخرى بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إننا نأسف لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وأضاف بوليانسكي في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، ورغم ذلك فإن الفقرة الأولى من مسودة البيان أصبحت أكثر توازنا ودقة، حيث تعكس شهادات مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة.