Sunday, 03 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير: التعامل مع اعطال مركبات وطرق تشهد تدني مدى الرؤية الافقية

3/3/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب المرايات من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم الأحد، التعامل مع عدة أعطال مركبات على طريق رئيسية وحيوية في عمّان، سبّبت بعض الازدحام المروري.


وبيّن المرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعّطل مركبة أعلى جسر النهضة، وتعطّل مركبة أخرى أعلى جسر الجامعة الأردنية، موضحاً أنه تم التعامل مع الأعطال ورفع العوائق عن الطرق.

وأشار إلى أن طرق عدة تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وهي طريق المطار من مخرج جسر الأمير حسين، ونفق الملتقى باتجاه الثامن، ودوار المشاغل باتجاه شارع الشهيد.


وأضاف المرايات أن دوريات السير قامت منذ ساعات الصباح بتأمين ايصال طلاب الجامعات والمدارس إلى وجهاتهم، من خلال انتشار الكوادر وتسهيل حركة المرور.


ودعا السائقين إلى القيادة بحذر وعدم ارتكاب المخالفات، خاصة خلال تساقط الأمطار.

MENAFN03032024000208011052ID1107927151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث