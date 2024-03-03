السير: التعامل مع اعطال مركبات وطرق تشهد تدني مدى الرؤية الافقية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب المرايات من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم الأحد، التعامل مع عدة أعطال مركبات على طريق رئيسية وحيوية في عمّان، سبّبت بعض الازدحام المروري.



وبيّن المرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعّطل مركبة أعلى جسر النهضة، وتعطّل مركبة أخرى أعلى جسر الجامعة الأردنية، موضحاً أنه تم التعامل مع الأعطال ورفع العوائق عن الطرق.

وأشار إلى أن طرق عدة تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وهي طريق المطار من مخرج جسر الأمير حسين، ونفق الملتقى باتجاه الثامن، ودوار المشاغل باتجاه شارع الشهيد.



وأضاف المرايات أن دوريات السير قامت منذ ساعات الصباح بتأمين ايصال طلاب الجامعات والمدارس إلى وجهاتهم، من خلال انتشار الكوادر وتسهيل حركة المرور.



ودعا السائقين إلى القيادة بحذر وعدم ارتكاب المخالفات، خاصة خلال تساقط الأمطار.