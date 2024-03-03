محادثات مرتقبة بالقاهرة حول صفقة لوقف دائم لإطلاق النار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة اليوم بحثا عن صيغة صفقة مقبولة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.



ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين إن من المتوقع وصول وفدي حماس وإسرائيل إلى القاهرة اليوم، لكن مصدرا مطلعا آخر قال إن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

