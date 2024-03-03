محادثات مرتقبة بالقاهرة حول صفقة لوقف دائم لإطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة اليوم بحثا عن صيغة صفقة مقبولة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين إن من المتوقع وصول وفدي حماس وإسرائيل إلى القاهرة اليوم، لكن مصدرا مطلعا آخر قال إن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
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