استطلاع يظهر تفوق ترامب على هايلي في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميسوري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيهزم منافسته الجمهورية نيكي هايلي خلال الانتخابات الحزبية المنعقدة في ولاية ميسوري الأمريكية.ووفقا للصحيفة تدور المعركة الآن في ولاية ميسوري بين 51 مندوبا سيختارون بعد ذلك المرشح الرئاسي الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في الـ 15 يوليو في ميلووكي بولاية ويسكونسن.



وأعلنت وكالة "أسويتد برس" فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميسوري أمس السبت.



وبحسب توقعات وكالة "أسوشيتد برس" سيحصل ترامب على دعم 100% من المندوبين الجمهوريين في ولاية ميسوري خلال الانتخابات المقبلة في الصيف، وذلك بناء على نتائج اجتماعات الحزب السابقة، في حين أن منافسته هايلي لم تحصل حتى الآن على صوت واحد.



وكان ترامب يتمتع بقوة خاصة في الانتخابات التمهيدية، ما يزيد من تقدم مندوبيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ميسوري وكذلك في مؤتمر للحزب في ميشيغان.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن ترامب هزم هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية.

وفي مقابلة مع قناة ABC news، وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال متمسكة بتعهدها بدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري، قالت هايلي: "لا أعتقد أنه الشخص المناسب في الوقت المناسب"، مشددة على أنها لا تعتقد أنه يجب أن يكون رئيسا.

RT