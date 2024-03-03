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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سفارتنا لن تشارك غانتس باجتماعات واشنطن

3/3/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفارة الإسرائيلية بواشنطن لن ترافق زيارة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، كما لن تشارك في الاجتماعات السياسية.


يأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن غانتس توجه اليوم الأحد إلى واشنطن، وبعدها سيتوجه إلى لندن، لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.


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