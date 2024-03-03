إذاعة الجيش الإسرائيلي: سفارتنا لن تشارك غانتس باجتماعات واشنطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفارة الإسرائيلية بواشنطن لن ترافق زيارة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، كما لن تشارك في الاجتماعات السياسية.
يأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن غانتس توجه اليوم الأحد إلى واشنطن، وبعدها سيتوجه إلى لندن، لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
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