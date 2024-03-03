مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية 1.001 مليار دينار عن أعمال الشركة العام الماضي مقارنة مع 985.4 مليون دينار إيرادات عام 2022.



وبلغت تكلفة الإيرادات 838.3 مليون دينار مقارنة مع 798 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.



كما بلغ إجمالي أرباح شركة الكهرباء الأردنية 21.5 مليون دينار مقارنة مع ما حققته الشركة عام 2022 والبالغة 20.7 مليون دينار.



وبلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 17 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 15.6 مليون دينار عن عام 2022.



وقامت الشركة خلال العام 2023 بتسديد مبلغ 5 ملايين دينار اردني الى الخزينة العامة والتي تمثل الدفعة السابعة من رسوم الرخصة الممنوحة للشركة.



ويبلغ رأس مال الشركة 91.7 مليون دينار كما هو في نهاية العام الماضي.



يذكر أن هذه البيانات هي بيانات أولية ولم يتم استكمال أعمال التدقيق الخارجي عليها.