Sunday, 03 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمبادرة أردنية .. ماذا تعرف عن أول عملية انزال أمريكية على غزة؟

3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت القوات المسلحة الاردنية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية السبت لأول مرة بإسقاط مساعدات جوية على غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان السبت : "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 38,000 وجبة طعام على طول ساحل غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات المهمة".
في حين قال البيت الأبيض نقلا عن "سي ان ان " إن المزيد من المساعدات سيتبع، وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن الولايات المتحدة شاهدت مدنيين يقتربون ويوزعون بعض المساعدات.
وكانت القوات المسلحة الأردنية بدأت بمبادرة لاسقاط المساعدات بشكل مباشر على غزة لتتبعها العديد من الدول العربية والعالمية.


ونفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالاً جوياً، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

MENAFN03032024000208011052ID1107927145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث