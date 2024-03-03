بمبادرة أردنية .. ماذا تعرف عن أول عملية انزال أمريكية على غزة؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قامت القوات المسلحة الاردنية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية السبت لأول مرة بإسقاط مساعدات جوية على غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان السبت : "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 38,000 وجبة طعام على طول ساحل غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات المهمة".
في حين قال البيت الأبيض نقلا عن "سي ان ان " إن المزيد من المساعدات سيتبع، وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن الولايات المتحدة شاهدت مدنيين يقتربون ويوزعون بعض المساعدات.
وكانت القوات المسلحة الأردنية بدأت بمبادرة لاسقاط المساعدات بشكل مباشر على غزة لتتبعها العديد من الدول العربية والعالمية.
ونفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالاً جوياً، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.
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