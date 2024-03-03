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بعد أن شهدت الإرتفاع الأعلى في 2024 .. كم بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد ؟

3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب بالأردن اليوم الأحد بعد ان شهدت ارتفاعاً الأكبر منذ مطلع العام وبمقدار 70 قرشاً للغرام .
ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 42.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.5 دينارا للشرءا منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34.7 دينارا للشراء منهم .
ووصلت سعر أونصة الذهب اليوم الى 2082 دولارا في التداولات العالمية .
واشار امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا حيث اقتربت من معدلات قياسية جديدة واغلقت الأسواق العالمية على سعر 2084 دولار للاونصة وهو الأعلى في عام 2024 .
واضاف ان بعض المراقبين يتوقعون ان يصل سعر الاونصة الى2100 واذا استقر حولها إلى فترة فربما تكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.





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