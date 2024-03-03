الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان

الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان
التاريخ
3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، نقلاً عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من نيسان المقبل.
وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 شباط بحل المجلس.
البيان
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