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الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان

3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، نقلاً عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من نيسان المقبل.
وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 شباط بحل المجلس.

البيان


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