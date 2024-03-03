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الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج

3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬، اليوم زيارة عمل إلى ‫الرياض‬، للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول ‫مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬.













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