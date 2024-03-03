الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج
التاريخ
3/3/2024 2:08:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم زيارة عمل إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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