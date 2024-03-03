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حزم من النقود السويسرية موضوعة على طاولة. keystone-sda/© KEYSTONE / TI-PRESS / ALESSANDRO CRINARI

MENAFN - Swissinfo) كشفت دراسة جديدة أنه من بين 539 شركة سويسرية تعمل في الخارج، تواجه 52% منها مطالبات بدفع مبالغ ماليّة بشكل سرّيّ، واعترف 63% منها بدفع الرشاوى." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية دراسة حديثة: واحدة من كل ثلاث شركات سويسريّة تدفع رشاوى في الخارج

كشفت دراسة حديثة أن واحدة من كلّ ثلاث شركات سويسريّة تعترف بدفع رشاوى في الخارج، ويواجه أكثر من نصفها مطالبات بدفع رشاوى سريّة في أعمالها الخارجية. وتبيّن الدّراسة أن مثل هذه الرشاوى أصبحت أكثر شيوعا ممّا كان عليه الوضع قبل عشر سنوات.



English en Corruption study: one in three Swiss companies pays bribes abroad الأصلي طالع المزيدCorruption study: one in three Swiss companies pays bribes abroad Português pt Uma em cada três empresas suíças paga subornos no exterior طالع المزيدUma em cada três empresas suíças paga subornos no exterior

تم نشر هذا المحتوى على 28 فبراير 2024 - 14:00 5دقائق Keystone-SDA/ث.س

على الرغم من التّدابير المتزايدة لمكافحة الفساد، لا تزال الممارسات غير القانونية المتمثلة في تقديم الشركات الأجنبية مدفوعات غير رسمية أو هدايا غير قانونية منتشرة على نطاق واسع، بحسب ما أورده الفرع السويسريّ لمنظّمة الشفافيّة الدّوليّة في بيان صحفيّ أصدره يوم الأربعاء 28 فبراير. وهذا ما رشح عن دراسة مشتركة أجرتها جامعة العلوم التّطبيقيّة في غراوبوندن والفرع السّويسريّ للمنظّمة الدّوليّة سابقة الذكر.

وأوضح الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت وشمل 539 شركة سويسريّة تعمل في الخارج، وغطّى شركات مختلفة الاحجام وتنشط في قطاعات متنوعة، أن 52% من هذه المؤسسات تواجه مطالبات بتقديم مدفوعات سرّيّة، واعترف 63% منها بدفع مثل هذه المدفوعات بالفعل، وفقًا للاستطلاع.

ويتجلى من خلال هذه الدراسة أن الشركات تنفق 5.6% من حجم أعمالها في الدّولة المعنيّة على مدفوعات سرّيّة غير رسميّة. وتؤثر هذه الظاهرة على المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بقدر ما تؤثر على الشّركات المتعدّدة الجنسيات. وتُظهِر المؤسسات الاقتصادية التي لديها مرافق إنتاج أو مشاريع مشتركة أو استثمارات في سوق الأسهم استعدادًا أكبر للدفع.

الفساد في القطاع العام

الدراسة أظهرت أيضا أنّ الفساد منتشر على نطاق واسع في القطّاعين العام والخاص على السواء، حيث أفاد أكثر من 70% من الشّركات المعنيّة بأنّه كان هناك توقّع بتقديم المكافآت عند منح العقود من قبل شركات أخرى، في حين كانت النسبة 60% في حالة العقود العامّة. وتأتي هذه“التوقّعات” أحيانًا من الشّرطة أو مكاتب الجمارك.

وأبلغ ربع المستجوبين.ات عن خسارة عقد عام أو خاص لصالح منافس بسبب الفساد خلال السنتيْن الماضيتيْن. وكان ذلك واضحا بشكل خاص في إيطاليا والصين، وروسيا، وألمانيا.

وتقول واحدة من كل سبع شركات شملها الاستطلاع إنها امتنعت عن دخول سوق بسبب مخاطر الفساد. وفي هذا السياق، ورد ذكر روسيا وإيران وبيلاروسيا وأوكرانيا في أغلب الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تقول 12% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع إنها خرجت من السّوق في السّنوات الخمس الماضية لنفس السبب، مع ذكر روسيا وإيران وأذربيجان وأنغولا والصين في هذه الحالة.

الوقاية غير كافية

حتى بداية الألفية الجديدة، لم يكن لإقرار الشركات التي يوجد مقرها في سويسرا بدفع رشاوى أي عواقب تُذكر. بل إن هذه الممارسة كانت تعد ضرورية للعمل في بعض الاسواق الأجنبية، ويمكن إعفاء المبالغ المدفوعة من الضرائب. لكن المقاربة والإطار القانوني تغيّرا خلال العشرين سنة الماضية.

ونتيجة لذلك، تم اعتماد استراتيجيّات وقائيّة، مثل التّوثيق الكتابيّ لجميع المعاملات التّجارية. كما يمكن للشّركات أيضًا اللّجوء إلى إجراءات تأديبيّة أو قانونيّة، أو فرض التزامات تعاقديّة على أطراف ثالثة.

ورغم ذلك، أظهرت الدراسة اتجاها تصاعديا لحالات الفساد. ويعزى هذا جزئيا بحسب مؤلفي ومؤلفات الدّراسة إلى اعتماد منهجية جديدة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

قضايا قليلة أمام المحاكم

ولا تزال إجراءات الوقاية تعاني من ثغرات، حيث لا تنفّذ شركة واحدة من ضمن أربع شركات أي تدابير أساسيّة، مثل المبادئ التوجيهيّة الملزمة أو فحوصات العناية الواجبة من قبل أطراف ثالثة معتمدة، ولا يمتلك نصف الشركات برامج تدريب للموظفين والموظفات ولا مكتب مستقلّ للإبلاغ عن المخالفات.

ويذكر مؤلفو ومؤلفات الدراسة، أن الملاحقة الجنائيّة للشّركات المخالفة أمر نادر الحدوث. وفي السّنوات العشرين الماضية، تمت إدانة 11 شركة سويسريّة فقط لفشلها في منع الجرائم الجنائيّة الخطيرة.

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