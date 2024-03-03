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مرة واحدة في السنة، يعلّق معرض في مختلف المدن السويسرية والألمانية، بما في ذلك برن، بطاقات الأسماء لضحايا عبور المتوسط ؛ 51000 اسم منذ عام 1993، كما تقول مجموعة "متحدون ومتحدات ضد وفاة اللاجين واللاجئات" KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) انضمت مدينة برن، العاصمة الفدرالية السويسرية إلى شبكة من المدن التي أعلنت نفسها ((ملاذات آمنة)) للاجئين.ات والمهاجرين.ات متحدية بذلك السياسات الوطنية المتشددة في مجالي الهجرة واللجوء." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية ماذا يعني أن تصبح العاصمة السويسرية“ملاذًا آمنًا” للمهاجرين والمهاجرات؟

انضمّت العاصمة السويسرية مؤخّرًا إلى شبكة المدن الألمانية التي تعلن نفسها " ملاذاً آمناً" للاجئين واللاجئات والمهاجرين والمهاجرات. الأمر الّذي يتنافى مع التوجّهات العامّة للسياسة الوطنية.

تم نشر هذا المحتوى على 28 فبراير 2024 - 09:00 13دقائق

صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.



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عادةً ما ترتبط جزر الكناري في الأذهان بكونها وجهة سياحية يقصدها الأوروبيون.ات. ولكن، في الوقت الحالي، تتدفق على هذه الجزر فئة أخرى من الزوار والزائرات. في شهر يناير من العام الحالي، وصل أكثر من 7000 شخص من غرب أفريقيا إلى هذه الجزر الإسبانية، على متن قوارب صغيرة، بعد رحلات استغرقت ما يناهز 15 يوماً. وقد فارق الحياة البعض من هؤلاء نتيجة عدم قدرتهم.هن على تحمل مصاعب الرحلة. وت.ينحدر الكثير.ات من هؤلاء من دولة السنغال، التي تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً اجتماعية وسياسية مضطربة. وتكافح السلطات في جزر الكناري للتعامل مع هذا الوضع، بعدما شهد عام 2023 زيادة قياسية في أعداد المهاجرين.ات بلغت 150% في رحلات مماثلة.

على بعد حوالي 3500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من هذه الجزر، ترغب اليوم مدينة برن، الواقعة في قلب اليابسة، في تقديم المساعدة إلى هؤلاء المهاجرين.ات. وقبل أسابيع قليلة، أعلنت السلطات في العاصمة السويسرية أن المدينة تُعتبر“ملاذاً آمناً”: أي أنها مستعدة لـ“قبول وإيواء الذين واللاتي يتم إنقاذهم.هنّ في البحر”، واستقبال المزيد من اللاجئين.ات بوجه عام. وكتبت السلطاترابط خارجي قائلة:“هذا الإعلان هو خطوة أخرى تقوم بها برن في إطار مساهمتها في إرساء سياسة إنسانية نشطة في مجال اللجوء واللاجئين.ات”.

لكن، ماذا يعني ذلك؟ فبرن تبعد 450 كيلومتراً عن أقرب ساحل، ممّا لا يمكّنها من فتح ميناء لاستقبال قوارب الهجرة. وبالمثل، فإنه لا يمكنها استقبال المزيد من طالبي.ات اللجوء بشكل منفرد، دون إذن الدول المجاورة المعنية؛ ثم من المعلوم أيضا في سويسرا أن السلطات الفدرالية هي الوحيدة المؤهلة لقبول الطلبات أو رفضها، قبل توزيع أعداد المتقدمين.ات لطلب اللجوء بين الكانتونات الستة والعشرين المكوّنة لبلد جبال الالب.

وفي حديثها لصحيفة دير بوند (Der Bund)،أقرّترابط خارجي وزيرة الشؤون الاجتماعية في برن، فرانسيسكا تويشر، بأن الإعلان المذكور آنفاً، وإن لم يغير شيئاً على صعيد الضوابط القانونية القائمة، إلا أنه يهدف إلى تعزيز جهود برن لاستقبال ودمج اللاجئين.ات بمجرد وصولهم.هنّ .“نحن نوفّر ملاذاً آمناً من خلال ما نتبناه من“ثقافة الترحيب”.

كذلك يسعى مطلقو ومطلقات هذه المبادرة إلى تحويل الإعلان إلى وسيلة للتأثير والضغط، من أجل تمكين السلطات المحلية من لعب دور أكبر في مجال سياسات الهجرة، والتي تعتبرها برن“محدودة جداً” في الوضع الحالي. كما أنه يندرج ضمن مساق“تحالف المدن والبلديات لاستقبال اللاجئين.ات”، وهي مبادرة مشتركة أطلقتها في وقت سابق ثماني أكبر مدن سويسرية في أبريل 2020، أعلنت من خلالها استعدادها لاستقبال عدد من اللاجئين واللاجئات أكبر من العدد الذي أحالته عليها السلطات الفدرالية.

وأمام عدم استجابة السلطات الفدرالية لهذه المبادرة، والتي ارتفع عدد المدن المنخرطة فيها إلى 16 مدينة، عبّر قسم الشؤون الاجتماعية في زيورخ على موقعه الإلكترونيرابط خارجي ، عن أسفه“لكون الحكومة الفدرالية لم تقبل هذا المقترح”. ووفقاً لمجلة“فوتس” السويسرية (WOZ)، فإن الحجة التي ما فتئت السلطات الفدرالية تقدّمها، هي أن الأطر القانونية لا تسمح بذلك.

المزيد المزيد هل تُوجد مدن الملاذات الآمنة في سويسرا؟

تم نشر هذا المحتوى على 08 يناير 2020 كان مصطلح“الملاذ الآمن” يستخدم للإشارة إلى الكنائس التي كان المجرمون يلجؤون إليها، بغية الاستفادة من حصانتها كمحميات دينية. ولكن في أيامنا هذه، أصبح هذا المصطلح يأخذ إلى حد كبير طابعاً علمانياً:“مدينة الملاذ الآمن” هي مدينة تتحدى القوانين الوطنية من خلال تقديم الخدمات والحماية للمقيمين بطريقة غير قانونية. وتعتبر هذه القضية مثيرة للجدل بشكل...

طالع المزيدهل تُوجد مدن الملاذات الآمنة في سويسرا؟ “ظروف غير مبرّرة“

بعد إعلان نفسها“ملاذا آمنا” للمهاجرين.ات واللاجئين.ات، انتقلت مدينة برن بجهودها إلى ما وراء الحدود الوطنية من خلال توقيعها على مشروع منظّم من قبل حركة“جسر البحر”رابط خارجي (Seebrückeرابط خارجي )، وهي حركة ألمانية تأسست في عام 2018 ، وتضمّ عدداً من المتطوعين.ات من المجتمع المدني. وتطالب هذه الحركة بانتهاج“سياسة هجرة قائمة على التضامن”K وبوضع حدّ“لظروف المعاناة غير المبرّرة التي يخضع لها المهاجرون.ات عند الحدود الخارجية لأوروبا”.

وتعتبر حركة“جسر البحر” نفسها جزءاً من“حركة مضادّة” محلية ضد سياسات الهجرة الوطنية والأوروبية، كما تعرّف بنفسها. وكواحد من مشاريعها، تضع مبادرة“الملاذ الآمن” للمدن المعنية، قائمة تتألّف من ثمانية أهداف، بما في ذلك استقبال المزيد من اللاجئين.ات، والتواصل مع المدن الأخرى المنخرطة في هذه المبادرات، ودعم مهمات الإنقاذ في البحر.

وحتى اليوم، انضوت تحت لواء المبادرة 322 مدينة عضوة، بما في ذلك المدن الكبيرة مثل برلين وميونيخ – تقع كلها في ألمانيا باستثناء مدينتين فقط (سالزبورغ في النمسا وبرن في سويسرا). ولعله من الصعب الوقوف على مدى التأثير الفعلي والملموس لهذه المبادرة، خاصة وأن ما يزيد عن نصف المدن قد طبّقت واحداً أو اثنين فقط من المعايير الثمانية المنصوص عليها في المبادرة، بينما لم تكمل أي منها تطبيق كل المعايير – ويعود ذلك بشكل رئيسي كما تبرّر المنظمة كتابيّاً، إلى السياسات الوطنية القائمة التي“تحظر” على المدن استقبال المزيد من اللاجئين واللاجئات.

تمويل مهمّات الإنقاذ

ومع ذلك، واجهت المدن، المنضوي منها وغير المنضوي تحت لواء حركة جسر البحر، السياسات الوطنية بطرق أخرى. ففي عام 2018، فتحترابط خارجي موانئ نابولي وباليرمو (فعلياً) أبوابها لقوارب إنقاذ المهاجرين.ات

بعد قيام الحكومة الإيطالية باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من نشاط هذه القوارب. واستقبلترابط خارجي مدن مثل ميلانو وبرشلونة المهاجرين.ات الذين واللاتي تُعتبر“هجراتهم.هن

غير قانونية”. وفي العام الماضي، اتخذت برن إجراءً ملموساً من خلال تمويل قارب الإنقاذ البحري“سي إي 4” (Sea-Eye 4) في البحر الأبيض المتوسط بمبلغ قدره 70000 فرنك سويسري (أي ما قيمته 79420 دولار).

ومع ذلك، ينتقد البعض أيضا هذه التبرعات التي تدعم مهمات الإنقاذ الإنسانية التي تتعارض في الأصل مع سياسات بلدان مثل إيطاليا (جارة سويسرا) أو ليبيا (التي حظي حرس سواحلها بدعم الاتحاد الأوروبي).

و”إس أو إس المتوسّط” (SOS Méditerranée) هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2015، وتهدف إلى إنقاذ اللاجئين.ات والمهاجرين.ات خلال عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بحثاً عن اللجوء والحماية. وعندما تواصلت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع المنظمة، فضّلت هذه الأخيرة عدم الإدلاء بأي تعليق مباشر بشأن جهود برن في هذا الإطار. لكنّ نائب المدير العام إليوت غاي أكد أن منظمة“إس أو إس المتوسّط”

تجدد دعوتها لوضع“آلية منسّقة للإنقاذ والخروج من القوارب للحد من عدد الوفيات في البحر وتسهيل مهمتنا الإنسانية” – عبر إنشاء“مركز تنسيق للإنقاذ البحري تشغيلي وفعّال” مع“موارد جوية وبحرية كافية”.

المزيد المزيد اختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

تم نشر هذا المحتوى على 27 نوفمبر 2023 يجري اختبار تدابير سريعة للحسم في طلبات اللجوء للأشخاص القادمين من المغرب وتونس والجزائر وليبيا. فماذا وراء ذلك؟

طالع المزيداختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات “تفاقم المعاناة”

على الصعيد الأوروبي، ربما تحتاج سياسات الهجرة فعلياً إلى مزيد من التنسيق – ولكن ليس على النحو الذي يرغب فيه جميع النشطاء والناشطات. قبل عيد الميلاد بقليل، وافق الاتحاد الأوروبي على تبني“ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء” لجعل إجراءات الهجرة بين دول الاتحاد، مثل فحص طلبات اللجوء موحّدة وأكثر اتساقاً.

وتهدف خطة الاتحاد إلى العمل على مزيد من التضامن في تقاسم 30000 مهاجر.ة جديد.ة سنوياً بين الدول الأعضاء، ولكنها في الوقت نفسه، تهدف إلى القضاء على الهجرة غير النظامية وتسريع إجراءات معالجة الطلبات – بما في ذلك تلك المتعلّقة” بمن تم القبض عليهم.هنّ في البحر”. وانتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذا الميثاق بشدة، ومن بينها منظمة العفو الدولية، التي حذّرترابط خارجي من“تفاقم المعاناة” في مخيمات اللاجئين.ات على الحدود الخارجية لأوروبا.

في سويسرا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، واجه هذا الاتفاق بين دول الاتحاد ردود فعل متباينة أيضاً. ففي حين عبّر المجلس السويسري للاجئين.ات عن انتقاده للميثاق، مثلما فعلت منظمة العفو الدولية، رحّبت وزيرة العدل السابقة إليزابيت بوم – شنايدر بما سمته“خطوة سياسية مهمة”. وسوف تقوم السلطات المعنية بالهجرة الآن بفحص أي جوانب من السياسة السويسرية سيتعين تعديلها لتتناسب مع النهج الجديد للاتحاد الأوروبي.

وهناك بعض المؤشرات على أن سويسرا، تقوم بتشديد سياستها تجاه طالبي.ات اللجوء أيضاً: فمؤخّرا، أكدت الأمانة الدولية للهجرة (SEM) أن عدد الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم.هنّ والمسجّلة عودتهم.ن إلى بلدانهم.هنّ في العام الماضي، كان أكبر من أي وقت مضى، وذلك بفضل أمور عديدة، من بينها التعاون مع حكومات الدول المعنية، كالجزائر مثلاً. كما أعلنت الحكومة في وقت لاحق، أنها ستقوم بإعداد تقرير حول إمكانية طرد طالبي.ات اللجوء إلى بلدان ثالثة.

أما بالنسبة لمدينة برن كملاذ آمن للاجئين.ات، فموقفها من كل هذه التحولات يبدو واضحاً : إنها تندد بـ“سياسة اللجوء الأوروبية التي تقوم على الردع والعزل والتغافل”.

تقوم السياسة الأوروبية على ثلاثة مفاهيم رئيسية:

1- الردع (Deterrence): التصرف بشكل يثير الخوف أو الرهبة لمنع الأشخاص من القيام بأفعال معينة، في هذه الحالة يمكن أن يكون الهدف من الردع منع اللاجئين.ات من محاولة الوصول إلى أوروبا.

2- العزل (Walling-off): بناء جدران أو حواجز لمنع دخول الأشخاص إلى مناطق معينة، وفي هذا السياق يمكن أن يكون الهدف من العزل منع تدفق اللاجئين.ات إلى أوروبا عبر الحدود.

3- التغافل (Looking away): تجاهل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو اللاجئين.ات، أو عدم التصرف للتعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب أو المطلوب.

تحرير: ريتو غيزي فون فارتبورغ

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم



هل تُوجد مدن الملاذات الآمنة في سويسرا؟ اختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

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