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قابلة تفحص رضيعة حديثة الولادة بمستشفى تريملي بزيورخ يوم 27 سبتمبر 2016 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

MENAFN - Swissinfo) لمواجهة التراجع التاريخي في عدد المواليد، اعتمدت بلدان عديدة تدابير تحفّز على الإنجاب، لكن الديمغرافيين والديمغرافيات يشككون.ن في جدواها إذا لم تتحوّل إلى سياسة أسرية حقيقية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثحياة سويسرية معدّلات الإنجاب في تراجع في سويسرا وحول العالم. هل تكفي الحلول المطروحة؟

دفع التراجع التاريخي في معدلات الإنجاب العديد من البلدان لتشجيع الولادات من خلال حملات توعية ومكافآت مالية، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لصنع الفرق والتأثير الفعلي على اختيارات الأسر.

تم نشر هذا المحتوى على 29 فبراير 2024 - 09:00 11دقائق

اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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في سويسرا، أصبح من النادر العثور على أسرة تتكون من 3 إلى 4 أطفال، أبناءً وبناتًا. ومثل الكثير من البلدان الصناعية المتقدمة، نزلت نسبة الولادات في البلاد تحت حاجز التجديد الديمغرافي للسكان البالغ 2.1 أبناء وبنات، للمرأة الواحدة- كما كان في سبعينات القرن الماضي.

ولفتت الأنظار الأرقام التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي (OFS) في عام 2022، والتي تشير إلى انخفاض معدل الانجاب إلى أقل من 1.4، فهو أدنى مستوى للولادة يُسجّل في سويسرا منذ عام 2001.

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لا يختلف الوضع كثيرا عن بلدان أخرى، وبعد عقود من التقلّص التدريجي لحجم الأسر، سجلت العديد من البلدان في السنوات الأخيرة انخفاضا مشابها في معدلات الإنجاب.

تتركز أدنى هذه المعدلات في منطقة شرق آسيا (0.8 طفل.ة للمرأة الواحدة في كوريا الجنوبية، و1.2 في الصين، و1.3 في اليابان). أما في أوروبا الغربية، فتتصدّر المشهد كل من إيطاليا وإسبانيا، بمعدلات إنجاب لا تتخطى 1.3 في المتوسط.

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هذا التراجع يشمل أيضا أيرلندارابط خارجي وفرنسارابط خارجي ، اللتيْن كانتا حتى وقت قريب الدافعين الرئيسيين للنمو السكاني في أوروبا، بما في ذلك دول شمال القارة، التي يُنظر إليها عادة كبلدان رائدة في مجال السياسات الأسرية.

لم تبق إلا بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تظل الأسرة الموسعة قيمة وموردا، ومعدلات الإنجاب مرتفعة، على الرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ خلال العقود الثلاث الماضية.

ثقل الأبوة والأمومة

يمكن ارجاع انخفاض معدلات الولادة إلى مجموعة من العوالم. وتأتي في مقدمتها، بحسب توماس سوبوتكا، نائب مدير معهد الديمغرافيا في فيينارابط خارجي ، العوائق الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الإسكان أو الرعاية الصحية وعدم الاستقرار الوظيفي، مقابل ركود في الأجور.

من ناحية أخرى، ترافق تحرير سوق العمل بظهور طموحات عالية جدا في المجال المهني من الصعب التوفيق بينها وبين تربية الأطفال، بنينا وبناتا، ورعايتهم.هن. ناهيك أن نظرة المجتمع ذاتها إلى الأطفال قد تغيّرت، كما يشير فيليب فانر، أستاذ بمعهد الدراسات الديمغرافية في جنيفرابط خارجي ، حيث يُنظر اليوم إلى الطفل أكثر من ذي قبل كعبء قبل كل شيء.

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تم نشر هذا المحتوى على 24 يناير 2020 إنجاب الطفل الأول في منتصف الثلاثينيات؟ لم يعد هذا بالأمر النادر في سويسرا أيضاً. فالكثير من السيدات يقررن إنجاب طفل في مرحلة متأخرة إلى حدٍ ما. وفي المتوسط تنجب السيدات هنا في سويسرا طفلها الأول في عمر 30.9 عاماً تقريباً. بينما كان يبلغ متوسط أعمار السيدات عند ميلاد طفلها الأول قبل عشرين عاماً فقط حوالي...

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لم تعد الأبوة والأمومة مشروع حياة مغريا. ويوضّح توماس سوبوتكا:“ينظر الكثير من الشبان المتقدمين في العمر إلى عالم اليوم كعالم ظالم”. وعندما يقرر الأزواج، أو إذا ما قرروا.ن أخيرا خوض هذه التجربة، يحصل ذلك غالبا مع منتصف أو في نهاية العقد الثالث من العمر، أي عندما يكونوا.كنّ على حافة العقم البيولوجي”.

هرم أعمار معكوس

إن تراجع عدد الأطفال من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة، خاصة بالنسبة للنساء، كما ينتج عنه انفراجا في الضغط الاجتماعي الناتج عن تصوّر معيّن للأسرة“المثالية”.

ولا يُفترض أن يُلحق انخفاض معدلات الولادة ضررا بالمجتمع على المدى القريب، لأنه يسمح بتوفّر موارد أكبر لتغطية الاحتياجات الصحية والتعليمية لكل فرد، ثم المزيد من الوقت للبالغين.ات، وبالتالي المزيد من الإنتاجية.

لكن هذا السيناريو الديمغرافي يصبح مثيرا للقلق على المدى البعيد. لقد بدأ هرم الأعمار بالفعل يسلك اتجاها معاكسا. ومن المنتظر أن تتفاقم ظاهرة شيخوخة السكان في العقود القادمة، مما سيجعل المجتمع في مواجهة نقص كبير في اليد العاملة، وأمام اختلال توازن نظام التأمينات الاجتماعية.

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وإذا كانت بعض البلدان، على غرار سويسرا، قد تمكنت حتى الآن من الاستفادة من الهجرة لتخفيف الصدمة، فإن النظر إلى الهجرة كحل مستدام يُعد مراهنة سياسية محفوفة بالمخاطر، ولا يمكن ضمان فعاليتها على المدى البعيد.

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طالع المزيدنقص العمالة في سويسرا يعكس أبرز التحديات الديمغرافية المستقبلية إعادة تنشيط الإنجاب

في هذا السياق، اتخذت بعض الحكومات تدابير تهدف إلى تعزيز معدلات الإنجاب. في فرنسا، قطع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على نفسه وعدا بإعادة “تجهيز فرنسا ديمغرافيا”رابط خارجي عبر اعتماد إجازة ولادة جديدة وخطة لمكافحة انعدام الخصوبة.

وحاولت بعض البلدان الأخرى، مثل كوريا الجنوبيةرابط خارجي واليونان وهنغاريارابط خارجي ، تقديم حوافز مادية، مثل منح الآباء والأمهات الجدد مكافآت وقروض من دون فوائد، ومنحهم.هن حق التصرّف في مساحات من الأراضي.

في بعض البلدان الأخرى، استنجدت السلطات بالروح الوطنية، وأسلوب الفكاهة، لتعزيز تأثير حملات التوعية، مثلما حدث في إيطاليارابط خارجي والدنماركرابط خارجي ، على سبيل المثال.

أما في البلدان، ذات الأنظمة الشمولية، فقد بات يُنظر إلى حقوق الإنجاب مع الوقت كمشكلة. فبعد إنهاء سياسة إنجاب الطفل أو الطفلة الواحدة في عام 2015، ما سمح للأزواج بإنجاب إثنيْن، رفعت الصين الآن الحد الأقصى إلى ثلاثة أبناء، ذكورا وإناثا. أما في إيران وروسيارابط خارجي ، فقد أصبح الموضوع محل انشغال وتفكير.

بالعودة إلى سويسرا، التي تتبنى نهجا ليبراليا، فقد أكدت الحكومة الفدرالية في عام 2021رابط خارجي ، معارضتها لانتهاج“سياسة تحفيزية مباشرة للنمو الديمغرافي” باسم الحفاظ على حرية الاختيار.

الحوافز المالية لا تكفي

تتوقّف جدوى وفعالية هذه التدابير الهادفة إلى تشجيع النمو الديمغرافي على أن تكون جزءً لا يتجزّأ من سياسة شاملة حقيقية تعنى بالأسرة، ما يوفّر بيئة عامة مواتية للخلية الأولى في المجتمع، يكون عمادها المساعدات المالية، ومرافق الرعاية بالطفولة، وإجازات الأبوة والأمومة.

وتعتبر فرنسا، التي تخصص أعلى مستوى من الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر مقارنة ببقية البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واحدة من أكثر البلدان السبّاقة في هذا المجال. وتتميز هذه الأخيرة بمنحها العائلية التي تزيد تدريجيا بحسب عدد أفراد العائلة، وهو ما يشيد به فيليب فانّر، الأستاذ بمعهد الدراسات الديمغرافية في جنيف.

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ويُشار إلى بلدان شمال أوروبا في أغلب الأحيان كنماذج للاحتذاء، لأنها توفّر عطلات أبوة وأمومة سخية، وبنية تحتية لرعاية الطفولة منخفضة التكلفة، فضلا عن أن مشاركة الآباء في رعاية الأبناء، الذكور والإناث، ظاهرة متأصلة هناك، كما يذكر توماس سوبوتكا.

ويشير الباحث من فيينا كذلك إلى إستونيا، حيث يعتبر نظامها في مجال إجازة الأبوة المشتركة لمدة 600 يوم، واحدا من أكثر الأنظمة مرونة.

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بالمقارنة مع مثل هذه السياسات، يبدو تدخّل الدولة السويسرية في مجال السياسة الأسرية محدودا. ويعتقد فيليب فانّر أن“الإعانات العائلية في بلد جبال الألب قليلة وغير فعالة”، وأن المجتمع“لا يعير اهتماما كبيرا لضمان التوافق بين الأدوار [الحياة الوظيفية والحياة الأسرية]. ثم إن الأماكن في دور الحضانة النهارية غير كافية، وتُعدّ الأغلى مقارنة ببقية البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.رابط خارجي

أعداد محدودة من الرضع في الأفق

كيف ما كان الحال، فإن تأثير السياسات الأسرية يظل هامشيا. ويقدّر الديمغرافيون والديمغرافيات أن بإمكان هذه السياسات زيادة معدلات الإنجاب بنحو 0.2 طفل وطفلة لكل امرأة.“هذه النسبة تظل مهمة، لكنها لن تغيّر الوضع بشكل جذري”، يقول توماس سوبوتكا.

ومن المفترض أن تقوم الشركات والمؤسسات الاقتصادية أيضا بدور رئيسي، عبر توفير مزيد من المرونة للآباء العاملين والأمهات العاملات للتوفيق بين حياتهم.هن المهنية والأسرية. ويمكن أن يترجم ذلك، وفقا للديمغرافيين والديمغرافيات الذين أجريت معهم ومعهن مقابلات، عبر السماح بالعمل عن بعد، واعتماد النظام السنوي للساعات، والاختيار في تحديد نسبة الدوام، أو تقاسم إجازة الوالديْن بحسب اختيارهما.

لكن لإحداث تحول جذري، سيكون من الضروري تعزيز مكانة الأولياء والطفولة في المجتمع بشكل خاص. ولا ينكر توماس سوبوتكا أن“هذا هو أصعب شيء يمكن القيام به”، لأنه لا يخص السياسات العامة فقط، ولكن يخص أيضا المواقف والأعراف الاجتماعية.

هذا يعني أن عنصر الوقت مهمّ لعكس هذا الاتجاه. ويُلاحظ الديمغرافي من فيينا أن“عصر تراجع الإنجاب” قد بدأ. ووفقا لتوقعات الأمم المتحدةرابط خارجي ، في العقود المقبلة، سوف تنخفض معدلات الولادة التي لاتزال مرتفعة هنا أو هناك، لتستقرّ عند مستوى منخفض في كل الأماكن.

ووفقا للسيناريو الذي تتوقعه الأمم المتحدة دائما، ستشهد معظم مناطق العالم انخفاضًا في توازنها الديمغرافي قريبًا – بدءًا من هذا العقد في أوروبا. وبازدياد عدد الوفيات مقارنة بالمواليد، يتوقع الخبراء والخبيرات أن يبدأ عدد سكان العالم في التراجع مع اقتراب نهاية هذا القرن.

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تحرير: مارك لوتينيغر وسامويل جابيرغ

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي/ع.ع



بالأرقام: إنجاب الأطفال يُصبح رفاهية في سويسرا نقص العمالة في سويسرا يعكس أبرز التحديات الديمغرافية المستقبلية

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