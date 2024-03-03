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استقالة رئيس المصرف الوطني السويسري

3/3/2024 1:55:04 AM
(MENAFN- Swissinfo) سيترك توماس جوردان، الذي ترّأس المصرف الوطني السويسري لأكثر من عقد من الزمان، منصبه في نهاية سبتمبر." />
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مال استقالة رئيس المصرف الوطني السويسري
توماس جوردان يتنحى عن منصب رئاسة المصرف الوطني السويسري في نهاية شهر سبتمبر. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

أعلن المصرف الوطني السويسري يوم الجمعة أن توماس جوردان، الذي تولى رئاسة المصرف لأكثر من عشر سنوات، سيترك منصبه في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

تم نشر هذا المحتوى على 01 مارس 2024 - 14:37 2دقائق م.ا/Keystone-SDA, Reuters
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وجاء في بيان صادر عن المصرف صباح الجمعة“يأسف مجلس البنك ومجلس الإدارة بشدة لقرار توماس جوردان ويتوجه إليه بالشكر على الجهود المتفانية التي بذلها لسنوات عديدة من أجل السياسة النقدية الموجهة نحو الاستقرار وعلى الخدمات المتميّزة التي أسداها للمصرف الوطني السويسري وللبلاد”. وأضاف البيان“نتمنى له كل التوفيق في الفصل الجديد القادم من حياته”.

وقال جوردان، المولود في عام 1963، في البيان:“بعد التغلب على التحديات المختلفة في السنوات الأخيرة، حان الوقت الآن للتنحي”.

انضم جوردان إلى المصرف الوطني السويسري في عام 1997، وأصبح عضوا في مجلس الإدارة في عام 2007 وتولى منصب رئيس البنك في عام 2012.

لم يقدم البنك الوطني السويسري أي معلومات أخرى عن خليفة جوردان.

متمرّس على التعامل مع الأزمات

كان أستاذ الاقتصاد الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مثالاً للتكنوقراط المجتهد، الذي لم يكن خائفاً من اتخاذ قرارات هامة، لا تحظى بشعبية في بعض الأحيان.

وتولى الرجل البالغ من العمر 61 عاما رئاسة المصرف الوطني بعد أن اُضطر سلفه فيليب هيلدبراند إلى التنحي.

وتولى جوردان مهمتيْ إدارة وتوجيه المصرف الوطني السويسري خلال أزمة منطقة اليورو.

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