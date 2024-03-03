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يواجه العديد من الأشخاص كبار السن صعوبات مالية في ظل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

MENAFN - Swissinfo) من المرجح أن يرفض الشعب السويسري يوم الأحد مقترح المعاش التقاعدي الإضافي، حيث تواصل تراجع الدعم لهذه المبادرة مع اقتراب موعد الاقتراع." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية سويسرا تقترع: ترقب وشكوك بشأن مصير المعاش التقاعدي الثالث عشر

يصوت السويسريون والسويسريات يوم الأحد 3 مارس على مبادرتين شعبيتين تهدفان إلى إصلاح نظام معاشات الشيخوخة. وبينما تتوقع استطلاعات الرأي فشل مبادرة رفع سن التقاعد إلى 66 عاماً في اختبار صناديق الاقتراع، يسود شك في حصول مبادرة زيادة معاش تقاعدي سنوي على أغلبية أصوات الناخبين والناخبات.





تم نشر هذا المحتوى على 02 مارس 2024 - 09:00 7دقائق

صحفية مقُيمة في برن. أهتم بشكل خاص بالقضايا الإجتماعية، كما يهمني مجال السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. عملت سابقًا لوسائل الإعلام الإقليمية ضمن هيئة تحرير صحيفة "لو جورنال دو جورا" وفي إذاعة "جورا بيرنوا" المحلية.



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من المرجح أن يرفض الشعب السويسري يوم الأحد فكرة منح معاش تقاعدي سنوي إضافي للتأمين على الشيخوخة والباقين.ات على قيد الحياة (AVS)، حيث تواصل تراجع الدعم لهذه المبادرة مع مرور الوقت واقتراب موعد الحسم.

المبادرة التي أطلقتها النقابات لتحسين القوة الشرائية للأشخاص كبار السن حظيت بدعم لم يتجاوز 53% في استطلاع الرأي ​​الأخير، الذي أٌجري في بداية فبراير، حيث حافظ الفريق المؤيد على تقدّم طفيف، قد لا يكون كافيا لإقرار المبادرة.

وحتى يتم اعتماد مبادرة“من أجل حياة أفضل في سن التقاعد”، فلابد من أن تحظى بموافقة أغلبية الكانتونات أيضاً. وهذا يعني ضرورة قبولها في 12 كانتونا من أصل 23. ويبدو أنه من الصعب تحقيق ذلك، نظرًا لعدم تأكيد مؤشرات استطلاع الرأي لاتجاه واضح في خمسة كانتونات.

مساعدة الأشخاص المتقاعدين المحتاجين

من خلال هذه المبادرة، يرغب تيار اليسار والنقابات في تقديم المساعدة للأشخاص المتقاعدين.ات الذين واللواتي يكافحون.ن من أجل تغطية نفقاتهم.هن، في ظل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة. كما أعطت الحملة الفرصة للعديد من الأشخاص كبار السن المعنيين للتحدث عن الصعوبات المالية التي يواجهونها.

ولتحسين أوضاع هذه الفئة، تدعو المبادرة الشعبية إلى صرف معاش تقاعدي ثالث عشر سنويًا، بدلاً من اثني عشر. وسيزيد الحد الأقصى السنوي لمعاش الشيخوخة بمقدار 2450 فرنكاً للعازبين.ات، ليصل إلى 31850 فرنكاً، ويمكن أن يرتفع إلى 47775 فرنكاً للأزواج، بزيادة قدرها 3675 فرنكاً.

مبدأ توزيع غير عادل

تعارض أحزاب اليمين والوسط والمنظمات الاقتصادية الرئيسية في البلاد المبادرة وترى أن فاتورة تمويل المعاش الإضافي ستقع على كاهل الفئة العاملة، التي سيتعين عليها زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي أو دفع المزيد من الضرائب.

ويرى المعسكر المعارض أن هذا الإجراء لا يستهدف بشكل كافٍ أولئك الذين يعانون.ين بالفعل من مشاكل مالية، مشيراً إلى أن زيادة المعاشات لن تفضي إلى توزيعها بشكل عادل، لأن فئة الدخل المرتفع ستستفيد منها أيضا.

توجيه الانتقادات للسويسريين والسويسريات في الخارج

تعرّض السويسريون المتقاعدون في الخارج، رجالاً ونساءً، لهجوم شديد من قبل حزب الشعب (يمين محافظ) خلال الحملة الانتخابية. واتهمهم.هن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية والذي يعارض إدخال المعاش التقاعدي الثالث عشر، بأنهم.هن ينتفعون.ن في كل الأحوال من انخفاض تكاليف المعيشة في البلد المضيف.

وقدّرت مارتينا بيرشر، النائبة عن حزب الشعب أن“الأجانب والسويسريين.ات في الخارج سيستفيدون.ن أولا وقبل كل شخص من المعاش التقاعدي الثالث عشر”، في حين أن هؤلاء الأشخاص لن يساهموا.ن في التكاليف الإضافية من خلال ضريبة القيمة المضافة أو مساهمات العاملين والعاملات”.

وأثارت هذه الانتقادات رد فعل من جانب سويسرا الخامسة، حيث عبّر بعض أعضائها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن تنديدهم.هن بـ“حملة التشهير” ضدهم وضدهنّ.

من جهتها، أعربت مديرة منظمة السويسريين.ات في الخارج، أريان روشتيشلي، عن قلقها بشأن الـ 800 ألف سويسري.ة، الذين/اللواتي يعيشون.ن خارج البلاد. وقالت روشتيشلي لسويس انفو ( SWI swissinfo ) :“إن غضب السويسريين.ات من نظرائهم.هن في الخارج يثير قلقي البالغ”.

المزيد المزيد اقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع

تم نشر هذا المحتوى على 17 يناير 2024 يصوّت الشعب السويسري في 3 مارس المقبل لإقرار أو رفض منح معاش شهري إضافي للمتقاعدين والمتقاعدات.

طالع المزيداقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع توقعات بفشل مقترح رفع سن التقاعد إلى 66

أما مصير المبادرة الثانية المطروحة للتصويت فقد أصبح محسوماً تقريباً. وتقترح المبادرة التي أطلقها فرع الشباب في الحزب الليبرالي الراديكالي رفع سن التقاعد إلى 66 عاما تدريجياً حتى عام 2033، على أن يتم ربط سن التقاعد لاحقا بمتوسط ​​العمر المتوقع ورفعه تلقائيا إذا زاد متوسط ​​العمر الافتراضي.

الهدف من مبادرة“تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام” هو تعزيز الموارد المالية لنظام التقاعد السويسري. ومن شأن ذلك أن يوفر نحو ملياري فرنك بحلول عام 2030 وأن يضمن تمويل المعاشات التقاعدية حتى عام 2033 على الأقل، وفقا لحسابات المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعي (OFAS).

واقع سوق العمل

على الرغم من دعم الأحزاب اليمينية، فإن الحل الذي قدمه شباب الحزب الليبرالي الراديكالي يبدو بعيدًا عن إقناع أغلبية الناخبين والناخبات. فقد ازداد حجم الدعم الشعبي للفريق المعارض للمبادرة خلال الحملة الانتخابية، حيث ينوي 63% من المستطلعة آراؤهم.هن التصويت بلا، وفقًا لآخر استطلاع أُجري بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية.

وأدان تيار اليسار المبادرة واصفاً إياها بـ“المناهضة للمجتمع والتكنوقراطية والمعادية للديمقراطية” و”غير المناسبة لإصلاح منظومة الشيخوخة”.

ويتهم المعسكر الرافض بشكل رئيسي الفريق الداعم للمبادرة بتجاهل الواقع الذي يعيشه كبار وكبيرات السن في سوق العمل، مشيراً إلى أن الفئة التي يزيد عمرها عن 55 عامًا تواجه بالفعل صعوبة في العثور على عمل عندما تفقد وظائفها.

ويأتي التصويت على مبادرة”تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام” بعد أكثر من عام من موافقة الشعب السويسري على ترفيع سن تقاعد النساء ليتساوى مع سن تقاعد الرجال، من خلال رفعه من 64 إلى 65 عاما. ويبدو أن التوقيت ليس مؤاتيا لصالح المبادرة.

تحرير: باولين توربان

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

اقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع

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