جامعة الطفيلة التقنية تعلن مواعيد الدوام في رمضان
التاريخ
3/3/2024 1:09:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت جامعة الطفيلة التقنية مواعيد المحاضرات لطلبتها خلال شهر رمضان المبارك .
وبينت الجامعة وفقا للجدول المرفق ادناه مواعيد المحاضرات والمختبرات لطلبة البكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي .
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