رئيس بلدية السلط: 6 حافلات لنقل المواطنين مجاناً خلال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري إن 6 حافلات تم تخصيصها لنقل المواطنين داخل مدينة السلط مجانا طيلة أيام الشهر الفضيل.



وأوضح الحياري اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن 4 حافلات تعود مُلكيتها للبلدية وسيتم إضافة حافلتين في القريب العاجل لنقل المواطنين مجاناً خلال الشهر الكريم.



وأكد أنه سيتم تحديد المواقف التي ستنطلق منها الحافلات، وذلك في المواقع التي تشهد حركة مواطنين نشطة منها مستشفى السلط وجبال السلط والطريق المؤدي إلى وسط البلد .



ولفت أنه سيتم تنظيم عملية النقل وركوب المواطنين من خلال موظفين من البلدية، منوهاً أنه تم تخصيص 4 ساحات لاصطفاف مركبات المواطنين قبل ركوب الحافلات.