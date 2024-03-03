رئيس بلدية السلط: 6 حافلات لنقل المواطنين مجاناً خلال رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري إن 6 حافلات تم تخصيصها لنقل المواطنين داخل مدينة السلط مجانا طيلة أيام الشهر الفضيل.
وأوضح الحياري اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن 4 حافلات تعود مُلكيتها للبلدية وسيتم إضافة حافلتين في القريب العاجل لنقل المواطنين مجاناً خلال الشهر الكريم.
وأكد أنه سيتم تحديد المواقف التي ستنطلق منها الحافلات، وذلك في المواقع التي تشهد حركة مواطنين نشطة منها مستشفى السلط وجبال السلط والطريق المؤدي إلى وسط البلد .
ولفت أنه سيتم تنظيم عملية النقل وركوب المواطنين من خلال موظفين من البلدية، منوهاً أنه تم تخصيص 4 ساحات لاصطفاف مركبات المواطنين قبل ركوب الحافلات.
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