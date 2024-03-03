الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من قرية حوسان غرب بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الطفل عيسى محمد عطا زعول (17 عاما)، وباسل محمد إسماعيل زعول (18عاما)، وموسى إبراهيم زعول (18 عاما) من قرية حوسان غربا، وأحمد عوني طقاطقة (44 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.
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