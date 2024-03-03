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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

3/3/2024 1:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من قرية حوسان غرب بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الطفل عيسى محمد عطا زعول (17 عاما)، وباسل محمد إسماعيل زعول (18عاما)، وموسى إبراهيم زعول (18 عاما) من قرية حوسان غربا، وأحمد عوني طقاطقة (44 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.


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