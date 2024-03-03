السوق المركزي : انخفاض على سعر الخيار والكيلو يصل الى 55 قرشاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجعت أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم بمقدار 5 قروش للكيلو مقارنة باليوم السابق، حيث تراوحت أسعار الكيلو اليوم بين 35 و 55 قرشا.
ووصلت كمية الخيار الموردة إلى سوق الخضار المركزي اليوم الأحد إلى حوالي 244 طنًا.
أما بالنسبة لبقية أصناف الخضار ، فظلت الأسعار مستقرة، حيث بلغ سعر البندورة بين 7 و 17 قرشا للكيلو، وسعر البصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو.
فيما يلي جدول مفصل بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي :
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