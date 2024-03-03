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السوق المركزي : انخفاض على سعر الخيار والكيلو يصل الى 55 قرشاً

3/3/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم بمقدار 5 قروش للكيلو مقارنة باليوم السابق، حيث تراوحت أسعار الكيلو اليوم بين 35 و 55 قرشا.

ووصلت كمية الخيار الموردة إلى سوق الخضار المركزي اليوم الأحد إلى حوالي 244 طنًا.


أما بالنسبة لبقية أصناف الخضار ، فظلت الأسعار مستقرة، حيث بلغ سعر البندورة بين 7 و 17 قرشا للكيلو، وسعر البصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو.


فيما يلي جدول مفصل بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي :




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