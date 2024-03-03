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الدفاع المدني يواصل انتشال المصابين بعد قصف منزل برفح

3/3/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة أن الدفاع المدني الفلسطيني ما زال ينتشل العالقين تحت الأنقاض بعد قصف طيران الاحتلال الليلة الماضية منزلا من 3 طوابق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


من جهته، نشر الدفاع المدني الفلسطيني مشاهد لانتشال شهداء ومصابين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنزل.


وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 14 فلسطينيا -بينهم 6 أطفال ونساء- وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

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