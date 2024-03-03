الدفاع المدني يواصل انتشال المصابين بعد قصف منزل برفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة أن الدفاع المدني الفلسطيني ما زال ينتشل العالقين تحت الأنقاض بعد قصف طيران الاحتلال الليلة الماضية منزلا من 3 طوابق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
من جهته، نشر الدفاع المدني الفلسطيني مشاهد لانتشال شهداء ومصابين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنزل.
وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 14 فلسطينيا -بينهم 6 أطفال ونساء- وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.
MENAFN03032024000208011052ID1107927005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.