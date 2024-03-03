الدفاع المدني يواصل انتشال المصابين بعد قصف منزل برفح

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 14 فلسطينيا -بينهم 6 أطفال ونساء- وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

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