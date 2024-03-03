الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت القرم الليلة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضي القرم الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ليلا بطائرات بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية 38 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم الروسية".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.
روسيا اليوم
MENAFN03032024000208011052ID1107927004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.