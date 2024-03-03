الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت القرم الليلة الماضية

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ليلا بطائرات بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية 38 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم الروسية". يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.

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