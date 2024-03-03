الخدمات النيابية تناقش اليوم موضوع تطبيقات النقل غير المرخصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع تطبيقات النقل غير المرخصة، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل.



وتناقش وتقر اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.



وتدرس اللجنة القانونية المذكرة المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس النواب والمتضمنة مخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة "6" من الدستور وما مدى إمكانية طلب ذلك من المحكمة الدستورية.



لجنة المرأة وشؤون الأسرة، تناقش المشاريع والمنح والقروض التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) للمرأة.



وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخدمات الالكترونية والرقمية لوزارة الاستثمار.







