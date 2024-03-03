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هام للأردنيين المقيمين في الكويت

3/3/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء كان هذا الشخص مواطنا كويتيا أو مقيما أو خليجيا.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية ورد فيه: "ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه حرصـاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 فإن وزارة الداخلية سوف تقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم".
وتابعت الداخلية في بيانها: " تسعى وزارة الداخلية وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني و(تطبيق سـهل) وأيضـا من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة".
وأضافت: "تهيب الوزارة بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم ايقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير".

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