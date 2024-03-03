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بنك الإسكان يطلق حملة حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك

3/3/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان وللمرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي والمملكة، برنامج جديد مخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحوّلة بحد أدنى 1000 دينار للراتب الشهري، ضمن حملة "حوّل راتبك، وبنك الإسكان بيكافئك"، والذي يقدم لمن يبادر بالانضمام إليه العديد من المزايا ومن أبرزها مساهمة البنك العالية في المدخرات وبنسبة تصل إلى 15%، والتي تعتبر العائد الأعلى في المملكة.


ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشتركون من موظفي القطاعين العام والخاص والمحولة رواتبهم إلى بنك الإسكان والذين يلتزمون بتحويل قيمة شهرية من حسابات الرواتب التابعة لهم إلى حسابات الادخار التابعة للبرنامج الجديد، بعوائد مجزية على إجمالي قيمة الادخار في نهاية العام بعد تحويل 12 اشتراك شهري متتابع، تتحدد قيمتها بحسب شرائح الادخار التي يختارونها، والتي تتراوح بين شريحة 300 دينار، وشريحة 600 دينار وشريحة 1000 دينار.


ويعكس هذا البرنامج حرص بنك الإسكان الشديد والتزامه المستمر تجاه تطوير وتقديم خدمات ادخارية فعالة ومبتكرة بأعلى قيمة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتشجيع ثقافة الادخار السليم والذكي من أجل التخطيط وتنمية المدخرات والأموال والإنفاق المالي الواعي. ومع إطلاقه، يضاف البرنامج المخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة لباقة من الأدوات الادخارية التي تشمل حسابات التوفير المختلفة، والودائع لأجل، والودائع لأجل بجوائز.

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