إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد اعتبارا من مساء اليوم

إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد اعتبارا من مساء اليوم
التاريخ
3/3/2024 1:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد.
وقالت البلدية، في منشور لها، عبر فيسبوك، إنه سيتم إعادة فتح الحدائق أمام الزوار بعد الساعة الخامسة، من مساء يوم الثلاثاء المقبل.
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