Sunday, 03 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد اعتبارا من مساء اليوم

3/3/2024 1:09:34 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد.
وقالت البلدية، في منشور لها، عبر فيسبوك، إنه سيتم إعادة فتح الحدائق أمام الزوار بعد الساعة الخامسة، من مساء يوم الثلاثاء المقبل.

MENAFN03032024000208011052ID1107927000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث