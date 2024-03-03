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القوات الروسية تستولي على معدات أمريكية من حرب فيتنام في مدينة أفدييفكا

3/3/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت القوات الروسية أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 من حرب فيتنام، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام.
وتكشف الآليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة أفدييفكا أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية، وهي وسيلة نقل لقذائف هاون عيار 120 ملم.
وقالت مصادر عسكرية روسية إن هذه الآليات لم تتضرر وهي في حالة فنية جيدة، ما يشير إلى أنه تم التخلي عن المعدات ببساطة قبل فرار القوات الأوكرانية.
وقد تم تزويد الجيش الأمريكي بناقلة الجنود المدرعة M113 في عام 1961.
وتم استخدامها لأول مرة في القتال عام 1962 وشارك منذ ذلك الحين في جميع النزاعات المسلحة التي شاركت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك حرب فيتنام.

روسيا اليوم

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