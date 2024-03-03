هام من إدارة الترخيص لمالكي المركبات في الأردن

وقالت الإدارة، إنه ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.

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