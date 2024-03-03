Sunday, 03 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هام من إدارة الترخيص لمالكي المركبات في الأردن

3/3/2024 1:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المُتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر أذار الحالي، في عدد من مناطق المملكة.


وقالت الإدارة، إنه ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.

















MENAFN03032024000208011052ID1107926998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث