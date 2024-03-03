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أكبر اقتصاد في العالم ديونه ترتفع تريليون دولار كل 100 يوم

3/3/2024 1:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينمو عبء ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً.


وتجاوزت ديون الولايات المتحدة بشكل دائم 34 تريليون دولار في 4 يناير، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ووصلت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، و32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023، مسجلة هذه الوتيرة المتسارعة.


ويبلغ دين الولايات المتحدة، وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، حوالي 34.4 مليار دولار، حتى يوم الأربعاء الماضي.


وقال استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أميركا مايكل هارتنت إن نمط الـ 100 يوم سيظل هو الأقرب خلال الانتقال من 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار.


وكتب في مذكرة: "لا عجب أن نواقض الديون تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على سبيل المثال الذهب 2077 دولاراً للأوقية، والبيتكوين 67734 دولاراً".

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