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فيديو .. ماذا فعل الذكاء الاصطناعي في مسرحية مدرسة المشاغبين؟

3/3/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جزءاً من أشهر مسرحية كوميدية في مصر هي "مدرسة المشاغبين، مترجما للغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي، ما أثار تفاعلا.

ونشر أحد صناع المحتوى مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "مسرحية مدرسة المشاغبين .. تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي، فكان المشهد بهذا الشكل"، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعاد الممثل المصري نبيل الحلفاوي نشر الفيديو، وقال معلقا: "لو المسرحية كلها اترجمت كده بأداء أبطالها واتصدرت بره بشكل أو آخر من خلال منصات أجنبية مثلا.. احتمال تعمل "Hit" وعادل وسعيد ويونس يكتسحوا الكوميديانات الأجانب".

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "حد من المبدعين يتبنى الفكرة وينفذها وينشرها في السوشيال ميديا"، وأضاف آخر: "صحيح بالنسبة لي الدبلجة الإنجليزية ضحكتني أكثر.. هي مسرحية بأبطالها أسطورية لن تتكرر.. وفي كل مرة أشوفها اضحك وكأني أول مرة أشوفها".

فيما كتب آخر بتعليقه: "بس محتاجة سيناريو إنجليزي..الترجمة حرفية مش حلوة ومش بتوصل الإفيه".


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