ماذا يحدث لصحتك عند شرب 5 فناجين من القهوة يومياً؟

أكدت دراسة جديدة أن شرب خمسة فناجين من القهوة يومياً يمكن أن يكون فعالا في التخفيف من خطر الوفاة بسبب سرطان الأمعاء، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل للوفاة بسبب المرض بنسبة 29 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين يشربون أقل من كوبين في اليوم.



وجد باحثون من جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو أن شرب القهوة يرتبط عكسيا بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويتراوح تقليل المخاطر لكل كوب يوميًا من خمسة إلى ستة في المائة، وفي النهاية يصل إلى 25-30 في المائة بعد تناول أربعة إلى خمسة أكواب يوميًا.

كيف تحارب القهوة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

وفقا للخبراء، فإن التأثير الإيجابي للقهوة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء هو التمثيل الغذائي، حيث تقلل القهوة من نسبة السكر في الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يعد عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وبحسب إحصائيات طبية في المملكة المتحدة، فإن 90% من المرضى المصابين بسرطان الأمعاء يبقون على قيد الحياة إذا تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة.



في السابق، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب ألا يشرب الناس أكثر من 5 فناجين يوميًا لأن القهوة يمكن أن تؤذي مرضى ارتفاع ضغط الدم.

سرطان الأمعاء يبدأ بتكوين ورم خبيث في نهاية الأمعاء الغليظة، يمكن علاج المرض إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب بما فيه الكفاية، ويقول الخبراء إن الفحص هو أحد أفضل الطرق للكشف عنه في الوقت المناسب، ومن خلال اكتشاف علامات الإنذار المبكر، يمكن للمرء أن يعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة.

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