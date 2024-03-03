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تلسكوب لـ «ناسا» يرصد مجرة عمرها 13 مليار سنة

3/3/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن تلسكوب " جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الامريكية "ناسا" من رصد مجرة ضخمة قديمة جداً، قدر عمرها بمليارات السنين.

وأطلق علماء الفلك على المجرة المكتشفة اسم "ZF-UDS-7329"، منوهين أنها تحتوي على نجوم أكثر من مجرة درب التبانة، وأن نجومها ربما تشكلت قبل نحو 1.5 مليار سنة، ما يعني أن عمر المجرة نحو 13 مليار سنة.

و سبق واكتشف تلسكوب "جيمس ويب" في يوليو 2022 مجرة أقدم عمرها 13.5 مليار عام، أطلق عليها اسم GLASS-z13 (GN-z13)، تشكلت بعد 300 مليون سنة من "الانفجار العظيم".

ويستخدم تلسكوب "جيمس ويب" نطاقا واسعا من ضوء الأشعة تحت الحمراء "لرؤية الزمن الماضي"، ويتم ذلك من خلال تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.


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