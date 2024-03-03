واشنطن تعود بقوة على خط الأزمة الليبية

عادت واشنطن بقوة على خط الأزمة الليبية، عبر تعيين ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للزيمبابوي ريزيدون زينينغا، ما يذكر بالدور المهم الذي أدته مواطنتها ستيفاني ويليامز منذ تعيينها قائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس عام 2018 إلى حين استقالتها من منصب المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي في يوليو 2022.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، عن تطلعه إلى التعاون مع نائبته الجديدة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وقال على ((X)) إنه يتطلع ((للعمل معاً للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً)).

وبحسب البعثة الأممية، فإن خوري تتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما لها تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

وشغلت السيدة خوري مؤخراً، منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وأوضحت البعثة، أن خوري عملت قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، زميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.

وشغلت مواقع مهمة عدة منها: مدير الشؤون السياسية للبعثة الأممية بالسودان في 2022، والقائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان 2021، وممثلة عن مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بصنعاء، ومديرة لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وممثلة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

ويرى مراقبون، أن واشنطن تسعى إلى العودة إلى المشهد الليبي في ظل الأهمية القصوى التي بات يحظى بها في سياق الصراع على النفوذ بين القوى الكبرى وعلاقته بتوازنات المصالح الدولية في البحر الأبيض المتوسط، منطقة شمال أفريقيا ومنظومة الساحل والصحراء.

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