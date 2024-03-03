برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان

أكدت ألمانيا أمس السبت أنها تحقق بشأن ما يبدو أنه تنصت على اتصال هاتفي بعد أن ذكرت روسيا أن تسجيلا لمسؤولين عسكريين ألمان كشف أنهم كانوا يناقشون تقديم أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من كييف لجسر في القرم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس السبت إن المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق فيما يبدو أنها حالة تنصت وأنه من المحتمل أن يكون التسجيل تم تعديله.

وخلال زيارة إلى روما وصف المستشار الألماني أولاف شولتس التسريب المحتمل بأنها "شديد الخطورة"، وقال إنه "يتم الآن توضيحه بعناية شديدة، وبشكل مكثف للغاية وبسرعة كبيرة".

وكانت مارجريتا سيمونيان، وهي صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة روسيا اليوم، أول من ينشر التسجيل الصوتي يوم الجمعة، والذي تم نشره أيضا على قناتها على تليغرام، وقالت إنه كشف أن مسؤولين عسكريين ألمانا "كانوا يناقشون كيفية قصف جسر القرم" الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها في 2014.

واستمعت رويترز إلى التسجيل، ومدته 38 دقيقة، لكنها لم تتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل.

وناقش المشاركون في الاتصال تسليم صواريخ كروز من طراز (توروس) إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار الألماني أولاف شولتس علنا حتى الآن بشدة. كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين والأهداف العسكرية المحتملة.

ولم ترد السفارة الروسية في برلين على طلب عبر البريد الإلكتروني أمس السبت للتعليق بشأن مزاعم التجسس المحتمل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة "نطالب بتفسير من ألمانيا".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين أمس السبت "صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إنه كشف صارخ للذات".





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