الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد تعرضها لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون

أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".





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