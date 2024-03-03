الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد تعرضها لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير.
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".
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