أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صوراً جيدة الدقة لوسط بيونغ يانغ

نجح أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في إرسال صور "جيدة الدقة" لوسط العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، إلى الوطن بعد إطلاق القمر الصناعي في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت مصادر عسكرية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه جرى وضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري الكوري الجنوبي في مداره من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 2 ديسمبر، مما سمح لكوريا الجنوبية بالحصول على صور عن جيش وقيادة كوريا الشمالية من الأقمار الصناعية بشكل مستقل.

ووفقا للمصادر، فإن القمر الصناعي الكهروضوئي والأشعة تحت الحمراء يرسل إلى الوطن صور للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغ يانغ، في إرسال تجريبي.

وقال مصدر عسكري "بالنظر إلى نتائج التعديل على صور الأقمار الصناعية التي تم بثها مؤخرا، فإن الدقة جيدة كما كان متوقعا".

وأشار المصدر إلى أن "المنطقة المركزية في بيونغ يانغ والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح (في الصور)."

وقالت مصادر أخرى أيضا إن الصور التي يجري إرسالها حاليا تحتاج إلى بعض التعديلات المكثفة، لكن من المتوقع أن يرسل القمر الصناعي صورا عالية الدقة بدءا من الشهر المقبل.

ولم تحدد المصادر الأشخاص الذين تم تصويرهم في الصور بالتحديد، وذلك لأسباب استخباراتية. ويضم وسط بيونغ يانغ مبنى المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونغ أون.





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