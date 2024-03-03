حصل على قرض ضخم باسم زوجته .. ثم طلب منها المستحيل



اتهمت امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية، زوجها بمحاولة إجبارها على الانتحار في محاولة منه للتخلص من أعباء القرض الذي حصل عليه باسمها، وتقدمت المرأة بشكوى إلى الشرطة التي بدأت التحقيق في الأمر.

وبحسب الشكوى المقدمة من الضحية، فإنها تزوجت عام 2022 وتعرضت بعد زواجها لإهانات مستمرة من الزوج وعائلته بسبب المهر، وعلى الرغم من عدم قدرتها على تلبية مطالبهم، إلا أنها كانت تعرضت للإيذاء الجسدي يوميًا، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وخلال فترة حملها، واجهت ألواناً من الإذلال وسوء المعاملة حيث حرمها أهل زوجها من التغذية السليمة والرعاية الطبية عندما علموا أنها حامل بطفلة، ولم يتوقف الزوج وأهله عند الحد بل رفضوا نقلها إلى المستشفى عندما أحست بآلام المخاض، ما أدى إلى وفاة الجنين بسبب تسمم الرحم.

وبعد أن فقدت طفلتها، لجأت الضحية إلى منزل والدتها، إلا أنها أقنعتها بالرجوع إلى بيتها بعد اعتذار زوجها، وبعد عودتها، كشف لها الزوج أنه حصل على قرض كبير باسمها طالباً منها التخلص من حياتها، وهددها قائلاً إنها إذا ماتت فسوف يُعفى من القرض، واستمر في إهانتها لفظياً وجسدياً في محالة لإجبارها على الانتحار لإسقاط القرض. وسجلت الشرطة قضية ضد تسعة أشخاص، من ضمنهم الزوج.



