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ناسا تؤجل إرسال طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية بسبب الطقس

3/3/2024 12:15:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأجيل إرسال طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية، والذي كان مقررا في الأصل مساء السبت، لمدة يوم واحد بسبب مخاوف الطقس.

وقالت ناسا إن الموعد الجديد الذي تقرر أن ينفذ فيه الإطلاق هو الساعة 10:53 من مساء يوم الأحد (03.53 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

ومن المقرر أن يجري إرسال الطاقم "كرو-8"، المكون من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي، إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا على متن كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة للفضاء، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

يشار إلى أن رواد فضاء ناسا هم مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إيبس، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر جريبيونكين، وسيقضون حوالي ستة أشهر في المحطة الفضائية لإجراء الأبحاث.

وستكون هذه أول رحلة فضائية لإيبس ودومينيك وجريبيونكين، في حين أن هذه هي المهمة الثالثة لبارات على متن محطة الفضاء الدولية. ويوجد حاليا طاقم مكون من سبعة أفراد على متن المحطة.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تعملان فيها معا في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.


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