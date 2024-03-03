تحت أنظار مصرية .. شاهد أغرب هدف في تاريخ الدوري الألماني

شهدت مباراة نادي هايدنهايم وضيفه آينتراخت فرانكفورت، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم، أحد أغرب الأهداف العكسية يسجل في تاريخ "البوندسليغا".

وأصبح بينيديكت غيمبير لاعب خط وسط نادي هايدنهايم صاحب الهدف العكسي، بعد أن أعاد كرة لحارس مرماه كيفن مولر، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ولكن لسوء حظ اللاعب لم يتمكن الحارس من تشتيت الكرة، التي قفزت من فوق قدمه، بسبب سوء أرضية الملعب، لتسكن شباكه وتتحول إلى هدف عكسي لعله الأغرب في تاريخ "البوندسليغا"، وفقا لروسيا اليوم.

والمثير أن الهدف سجل تحت أنظار المصري عمر مرموش جناح فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي ساهم في فوز فريقه بصناعته الهدف الثاني لزميله نيلز نكونكو بالدقيقة 49 من زمن اللقاء.

واستعاد نادي آينتراخت فرانكفورت نغمة الانتصارات بعد هزيمة وثلاثة تعادلات متتالية في الدوري، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تراجع نادي هايدنهايم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.





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