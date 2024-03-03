الاحتلال يواصل اعتقال 14 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

الاحتلال يواصل اعتقال 14 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني
التاريخ
3/3/2024 12:08:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 14 من طواقمه، منهم 7 جرى اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل بغزة قبل 23 يوما.
وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقمه، الذين مازال مصيرهم مجهولا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.
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