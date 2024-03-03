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الاحتلال يواصل اعتقال 14 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

3/3/2024 12:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ‏قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 14 من طواقمه، منهم 7 جرى اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل بغزة قبل 23 يوما.


وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقمه، الذين مازال مصيرهم مجهولا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.


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