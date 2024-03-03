كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.
كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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