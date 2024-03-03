كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.