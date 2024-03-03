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التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

3/3/2024 12:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في لواء الأغوار الشمالية، جرش، عجلون، لواء المزار الشمالي .
ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.








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