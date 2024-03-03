الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.
وأظهرت الصور ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها البيادر وصويلح وشارع مكة.
وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة ليطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.
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