الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.



وأظهرت الصور ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها البيادر وصويلح وشارع مكة.



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة ليطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.



















