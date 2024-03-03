الجيش الأميركي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد هجوم حوثي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الجيش الأميركي أن السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير الماضي.



وكتبت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس": "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة، تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".



وأضافت أن السفينة الغارقة "تمثل خطرا على السفن الأخرى".

وتابعت القيادة المركزية: "يشكل الحوثيون تهديدا متزايدا للأنشطة البحرية العالمية، وتظل الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".