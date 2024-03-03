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القيادة المركزية الأميركية تبث مشاهد لإنزال مساعدات إغاثية لغزة

3/3/2024 12:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو لتحضير وإنزال المساعدات الغذائية الإغاثية عبر الجو لسكان قطاع غزة، قائلة إنها أنزلت 38 ألف وجبة جوا على طول ساحل القطاع.


وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130′′، دون أن تتضمن المساعدات أدوية أو مياها.


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