القيادة المركزية الأميركية تبث مشاهد لإنزال مساعدات إغاثية لغزة

القيادة المركزية الأميركية تبث مشاهد لإنزال مساعدات إغاثية لغزة
التاريخ
3/3/2024 12:08:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو لتحضير وإنزال المساعدات الغذائية الإغاثية عبر الجو لسكان قطاع غزة، قائلة إنها أنزلت 38 ألف وجبة جوا على طول ساحل القطاع.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130′′، دون أن تتضمن المساعدات أدوية أو مياها.
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