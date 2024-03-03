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مصر.. تجار العملة في مأزق مع انهيار دولار السوق السوداء

3/3/2024 12:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسيطر حالة الارتباك على السوق الموازية للصرف في مصر، حيث تحدث متعاملون عن استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات بين 45 إلى 46 جنيها خلال الساعات الماضية.


ومع استمرار نزول سعر صرف الدولار في السوق الموازية، فقد زاد المعروض بنسبة كبيرة مع فشل الشائعات التي يطلقها التجار والمضاربون، في خلق بيئة مناسبة لعودة صعود الدولار الأسود.


وعلى الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي، تحول الحديث عند الدولار إلى معارك شرسة بين من يراهنون على أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مؤقت، وبين من يرون أن الأزمة أوشكت على الانتهاء بشكل كامل مع إتمام الحكومة المصرية عدة صفقات من العيار الثقيل أهمها مشروع رأس الحكمة.
وتسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.


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